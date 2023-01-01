Средняя продолжительность жизни в Прикамье превысила 71 год Поделиться Твитнуть

Анастасия Крутень

Константин Долгановский

Средняя продолжительность жизни в Пермском крае за 8 месяцев 2023 года составила 71,11 лет. Это на 2,6 года больше по сравнению с АППГ. Об этом на заседании краевого правительства сообщила глава регионального минздрава Анастасия Крутень.

Она отметила, что показатель вплотную приблизился к плановому на текущий год — 71,4 года.

Министр также сообщила, что уровень смертности в регионе практически вернулся к доковидному показателю. Сейчас он составляет 13,3, а был 13,2. Снижение по сравнению с 2021 годом составило 19,3%.

Уровень смертности высчитывается по формуле: общее число умерших за период умножается на 1000 и делится на численность населения.









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