Максим Артамонов В Перми сотрудница МВД на автомобиле сбила двух артистов театра Полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Вечером 10 октября на ул. Островского в Перми автомобиль Nissan Micra c сотрудницей МВД за рулём наехал на двух артистов пермского театра, которые переходили дорогу. Об этом сообщает telegram-канал «112».

По предварительным данным, водитель не пропустила пешеходов. После ДТП пострадавших осмотрели медики. От госпитализации артисты отказались, поскольку у них были диагностированы лишь лёгкие травмы.

Позже инцидент прокомментировали в пресс-службе МВД по региону. В ведомстве уточнили, что авария произошла в 19:40 на перекрёстке улиц Островского и Пермской. За рулём автомобиля была вольнонаёмный сотрудник МСЧ МВД России по Пермскому краю. Она управляла личным транспортным средством в свободное от работы время, в момент аварии была трезвой.

«Женщина, управляя автомобилем «Ниссан Микра», допустила наезд на двух пешеходов 1987 и 1995 годов рождения», — пояснили в полиции, отметив, что мужчины переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Один из них получил ссадины, и ему была оказана разовая медицинская помощь.

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