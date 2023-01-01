Андрей Стрельцов Пермская дзюдоистка стала серебряным призёром Кубка Азии Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

В открытом Кубке Азии-2023, который прошёл в городе Актау (Казахстан), приняли участие 217 дзюдоистов из десяти стран Азии, Европы и Африки. Федерация дзюдо России командировала на Asian Open команду из трёх спортсменок, в их числе и воспитанницу пермского клуба «Витязь» Фирузу Азамову.

Наша землячка сумела пробиться в финал. Однако в схватке за золотую медаль уступила китайской дзюдоистке и заняла второе место. Она выступала в весовой категории 70 кг.

Готовили спортсменку к стартам наставники Венера Низамова, Рафис Закиров и Александр Грачёв.

Отметим, что на турнире наши девушки выступали в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).

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