Андрей Стрельцов
Пермская дзюдоистка стала серебряным призёром Кубка Азии
В открытом Кубке Азии-2023, который прошёл в городе Актау (Казахстан), приняли участие 217 дзюдоистов из десяти стран Азии, Европы и Африки. Федерация дзюдо России командировала на Asian Open команду из трёх спортсменок, в их числе и воспитанницу пермского клуба «Витязь» Фирузу Азамову.
Наша землячка сумела пробиться в финал. Однако в схватке за золотую медаль уступила китайской дзюдоистке и заняла второе место. Она выступала в весовой категории 70 кг.
Готовили спортсменку к стартам наставники Венера Низамова, Рафис Закиров и Александр Грачёв.
Отметим, что на турнире наши девушки выступали в индивидуальном нейтральном статусе (AIN).
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