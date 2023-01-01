В Гарцах заработал новый водопровод Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В пермском микрорайоне Гарцы запущена новая система водоснабжения. 147 домов в частном секторе по улицам Войкова, Красных зорь, Андреевской, Фурманова, Каширинской и Вишнёвой будут обеспечены водой благодаря этому обновлению. Как пишет «Рифей», глава Перми Эдуард Соснин сообщил об этом в своём телеграм-канале.

До этого момента местные жители вынуждены были решать вопрос водоснабжения самостоятельно: бурили скважины или транспортировали воду. В прошлом году Пермь выделила средства из своего бюджета для строительства новой системы водоснабжения в Гарцах, но передача этих сетей обслуживающей компании «Новогора» заняла больше времени, чем планировалось.

В сентябре этого года ситуация была оперативно улажена после обращений губернатора Прикамья Дмитрия Махонина в социальных сетях. Теперь жители могут подать заявки на подключение к новой системе. Жильцы четырёх домов уже заключили договоры на водоснабжение, и другие 60 собственников уже обратились за получением технических условий для подключения.

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