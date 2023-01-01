На Слудской горке в Перми начался капремонт фасадов ещё двух домов Поделиться Твитнуть

Министерство ЖКХ Пермского края

В Перми на Слудской горке подрядчик приступил к капитальному ремонту фасадов ещё двух домов (ул. Петропавловская, 83 и 87). Об этом сообщили в минЖКХ региона. Ранее в этих домах проводилось остекление лоджий в едином стиле, теперь предстоит монтаж новых энергоэффективных фасадов.

В ведомстве напомнили, что в прошлом году были полностью обновлены дома по адресам: ул. Петропавловская, 77, 79, 81, 85, 89, 91 и 93. Кроме того, произведено благоустройство пространства вдоль нечетной стороны ул. Петропавловской на участке от ул. Попова до ул. Крисанова. Здесь выполнено озеленение и прокладка пешеходных дорожек, обновлены лестничные марши и освещение.

Для ремонта домов на Слудской горке была разработана общая концепция, с применением оптимальных строительных материалов, также была определена цветовая гамма объектов.

Всего вдоль ул. Петропавловской отремонтируют девять домов вблизи эспланады, семь из них финансируются с помощью специального счёта, а два — региональным оператором.

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