Максим Артамонов Жизнь и здоровье охотничьих инспекторов в Пермском крае будет страховать регион Соответствующий закон могут принять в октябре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внёс в Заксобрание региона законодательную инициативу, которая предполагает передачу полномочий по страхованию жизни и здоровья охотничьих инспекторов, осуществляющих государственный надзор на территории региона, с федерального на краевой уровень. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно проекту закона, исключение составят особо охраняемые природные территории федерального значения.

Кроме того, законопроект предлагает предусмотреть средства на страхование жизни и здоровья инспекторов в региональном бюджете на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Ожидается, что этот законопроект депутаты краевого парламента рассмотрят на октябрьском пленарном заседании в двух чтениях.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.