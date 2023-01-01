В МЧС предупредили о сильном тумане в Пермском крае 11 октября Поделиться Твитнуть

Фото: из архива «Нового компаньона»

В краевом управлении МЧС предупредили о неблагоприятном метеорологическом явлении, которое ожидается в Прикамье в среду, 11 октября. Ночью и утром в отдельных районах Пермского края ожидается сильный туман. Об этом сообщает ВЕТТА.

Температура воздуха ночью опустится до -2 градусов, возможен снег, днём будет +3...+6.

Так как на дорогах будет плохая видимость и гололедица, водителям рекомендуется строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

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