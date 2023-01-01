Максим Артамонов Лига Ural FC объявила о переносе боёв в Перми Они состоятся 19 октября в УДС «Молот» Поделиться Твитнуть

фото: Ural FC

Лига Ural FC (Ural Fighting Championship) сообщает, что запланированный на 20 октября в Перми международный турнир по профессиональному боксу переносится на день раньше. Мероприятие состоится 19 октября в рамках форума «Россия — спортивная держава».

В главном бою международного шоу на ринг выйдет олимпийский чемпион-2020, четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев, которому в 10-раундовом поединке в лёгком весе будет противостоять непобеждённый венесуэлец Эндер Луцес.

В рамках турнира Ural FC 4 состоятся и четыре поединка по правилам профессионального кикбоксинга. В этих боях примут участие представители команды Ural Kali Fighter (партнёром команды выступает компания «Уралкалий») — соликамские кикбоксеры Валерий Бизяев, Александр Гельвих, Сергей Пономарёв и Артём Швецов. Особое внимание обращает на себя выступление Бизяева, который будет защищать пояс Ural FC в поединке в весе до 90 кг против Бубакера Эл Бакури из Марокко.

Всего же на международном турнире Ural FC 4 будет представлено 10 стран — в Перми выступят спортсмены из Ирана, Марокко, Узбекистана, Португалии, Бельгии, Таджикистана, Азербайджана, Венесуэлы, Нидерландов и России.

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