Максим Артамонов
В Перми с начала года задержано более 100 расклейщиков незаконных объявлений
Нарушителей ловят чиновники, полиция и росгвардейцы
С начала этого года специалисты городской административно-технической инспекции вместе с полицейскими и росгвардейцами задержали 106 расклейщиков незаконных объявлений. Больше всего их оказалось в Кировском (28 человек), Мотовилихинском (24 человека) и Орджоникидзевском районах (17 человек). В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.
Как отмечают чиновники, в основном, задержанные размещали объявления финансового характера, а также о строительных и ремонтных услугах и работе «центров помощи». Кроме поимки расклейщиков объявлений, по номерам, указанным в самовольно размещенных объявлениях, ведутся автоматические многократные звонки автоинформатора с записью о нарушении Правил благоустройства. Отключить автодозвон можно только в том случае, если незаконная расклейка будет устранена.
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