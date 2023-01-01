Максим Артамонов В Перми с начала года задержано более 100 расклейщиков незаконных объявлений Нарушителей ловят чиновники, полиция и росгвардейцы Поделиться Твитнуть

С начала этого года специалисты городской административно-технической инспекции вместе с полицейскими и росгвардейцами задержали 106 расклейщиков незаконных объявлений. Больше всего их оказалось в Кировском (28 человек), Мотовилихинском (24 человека) и Орджоникидзевском районах (17 человек). В отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Перми.

Как отмечают чиновники, в основном, задержанные размещали объявления финансового характера, а также о строительных и ремонтных услугах и работе «центров помощи». Кроме поимки расклейщиков объявлений, по номерам, указанным в самовольно размещенных объявлениях, ведутся автоматические многократные звонки автоинформатора с записью о нарушении Правил благоустройства. Отключить автодозвон можно только в том случае, если незаконная расклейка будет устранена.

Также с 6 октября вступили в силу изменения в Правила благоустройства территории Перми. согласно которым установлен трехдневный срок. И теперь у владельцев зданий, строений сооружений есть три дня, чтобы устранить незаконные граффити с фасадов. Всего начала этого года в Перми зафиксировано 13909 незаконных графических рисунков.





В адрес организаций направлено 10 521 уведомлений об устранении признаков нарушений, а фактически убрано 11 328 граффити. Составлено 492 протокола об административных правонарушениях.





В мэрии Перми отмечают, что размещать изображения на фасадах зданий, строений, можно только в специально отведённых местах и с согласия собственника объекта. За расклейку объявлений в непредусмотренных для этого местах предусмотрен штраф. Для граждан он составляет до 5 тыс. руб., для должностных лиц — до 50 тыс. руб., для юридических лиц — до 100 тыс. руб.





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