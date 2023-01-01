В iMall Эспланада открылся магазин с сувенирами и брендированной одеждой «Пермь-300» Поделиться Твитнуть

МФЦ "Эспланада"

Константин Долгановский

В пермском торговом центре iMall Эспланада на первом этаже открылся магазин с брендированной одеждой и сувенирной продукцией «Пермь-300». Об этом сообщает официальный телеграм-канал, посвящённый юбилею города.

Точка в виде островного киоска появилась между магазином Molecula и центральным лифтом. В ассортименте представлены поло, футболки со звериным принтом, толстовки в стиле рок-группы Metallica, минималистичные сумки и рюкзаки, всевозможная сувенирная продукция, посвящённая юбилею.

Ранее сообщалось, что Агентством новых технологий вместе с партнёрами открыто несколько десятков мест продаж официальной продукции 300-летия Перми. В них продаётся посуда в юбилейном стиле, сладости, брелоки, магниты, ароматизаторы, сумки, стикеры и значки. Торговые точки действуют в отелях, в парке им. Горького, в Театре-Театре, Пермской опере, Музее древностей и других учреждениях культуры, в туристическом информационном центре, на городских автозаправках, в кофейнях.

Напомним, в 2022 и 2023 годах Агентством новых технологий выдано больше 200 разрешений на использование фирменного стиля «Пермь-300».

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