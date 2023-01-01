Опубликована карта точек продажи официальной продукции 300-летия Перми В них продаётся посуда в юбилейном стиле, сладости, брелоки, магниты и другое Поделиться Твитнуть

Агентством новых технологий вместе с партнёрами открыто уже 54 места продаж официальной продукции 300-летия Перми, об этом сообщается на официальном сайте юбилея города, где также опубликована карта со всеми торговыми точками.

В них продаётся посуда в юбилейном стиле, сладости, брелоки, магниты, ароматизаторы, сумки, стикеры и значки.

Торговые точки действуют в отелях, в парке им. Горького, в Театре-Театре, Пермской опере, Музее древностей и других учреждениях культуры, в туристическом информационном центре, на городских автозаправках, в кофейнях.

Напомним, в 2022 и 2023 годах Агентством новых технологий выдано больше 200 разрешений на использование фирменного стиля «Пермь-300».

Кроме того, многие пермские предприятия выпускают собственную атрибутику с символикой 300-летия, поэтому встретить юбилейные товары можно и в других местах Перми.





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