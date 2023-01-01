Максим Артамонов В Перми на улице Соликамской сгорел жилой дом О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

По информации ГУ МЧС России по Пермскому краю, сегодня днём загорелся дом по ул. Соликамская в Перми. На место пожара выехали 18 спасателей и четыре спецмашины.

В пресс-службе ведомства уточнили, что сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в 13:41.

По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений установлено, что горит дом.

Проверить здание на наличие в нём людей возможности нет (дом в огне), отметили в МЧС.

Примерная площадь пожара составляет 60 кв. м.

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