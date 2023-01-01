Максим Артамонов В Прикамье 10 октября прогнозируется отложение мокрого снега В регион пришло похолодание Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

По информации Пермского гидрометцентра, ночью и утром 10 октября в отдельных районах Прикамья прогнозируется отложение мокрого снега. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

По данным синоптиков, с 9 по 11 октября погоду в Пермском крае будет определять заполняющийся циклон балтийского происхождения, в тыловой части которого произошло значительное похолодание на Европейской территории России со снегопадами во многих районах.

«Центр циклона будет смещаться с Республики Коми в Карское море, однако связанная с ним ложбина обусловит облачную погоду с небольшими и умеренными осадками в Пермском крае. При этом температура воздуха будет постепенно понижаться», — отмечают учёные.

Сегодня осадки ожидаются на севере и в центральных районах Прикамья — дождь, снежная крупа и мокрый снег.

Во вторник, 10 октября, на севере региона в течение суток ожидается температура 0…+2 градусов, а на юге уже не выше +5 градусов. В этот день зона осадков с севера начнёт смещаться в центр края, а в среду — в южные районы. При этом в Перми и южной части края похолодает.

В МЧС советуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, движение осуществлять с учётом дорожного покрытия.

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