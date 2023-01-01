Пермский край поднялся в рейтинге материального благополучия жителей По итогам 2022 года регион занял 33 место Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский край занял по итогам 2022 года 33 место по уровню материального благополучия среди всех регионов страны. Рейтинг опубликовали эксперты РИА Новости. Методика его расчёта была основана на агрегировании показателей, характеризующих материальное положение людей, живущих в регионах.

В частности, учитывалось отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, объём банковских вкладов на одного жителя, доля населения с доходами ниже границы бедности, доля населения с доходами свыше 60 тыс. руб. в месяц, доля семей, которые могли позволить себе купить квартиру в ипотеку и пр.

Рейтинговые баллы Пермского края в 2022 году выросли до 41,36 — это более чем на 3 балла больше, чем было в 2021 году.

Результаты проведённого исследования свидетельствуют, что уровень благосостояния населения в разных регионах России значительно отличается. Например, в Ямало-Ненецком автономном округе он оценивается в 100 баллов, а в Республике Ингушетия — в 1. При этом позитивная динамика наблюдалась в большинстве субъектов РФ (в 74), что в значительной степени обусловлено ростом доходов населения (в среднем +16% за год).

Первые места в рейтинге заняли регионы Крайнего Севера и столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

Нижняя часть рейтинга представлена регионами, где уровень доходов населения находится на низком уровне. Замыкают список, кроме Ингушетии, Бурятия, Дагестан, Крым, Кабардино-Балкария, Чечня, Калмыкия, Алтай, Карачаево-Черкесия и Тыва.

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