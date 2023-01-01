С начала года от земельных аукционов в бюджет Перми поступило 236,7 млн рублей Это в 1,7 раза больше, чем за 9 месяцев прошлого года Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

За 9 месяцев 2023 года в Перми состоялось 25 открытых аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков. Было выставлено на торги 84 участка, реализовано 57 общей площадью 75,7 тыс. кв. м. Об этом сообщили в департаменте земельных отношений администрации Перми.

Бюджет города пополнился на 236,7 млн руб., это в 1,7 раза больше, чем за АППГ.

Большинство реализованных участков – земли, предназначенные для ИЖС. одна площадка была сдана в аренду под строительство многоквартирного жилого дома (ул. Колыбалова, 30), один участок реализован под торговый центр (ул. Калинина, 102а), землю по ул. Грибоедова, 154 разыграли под блокированную жилую застройку.

Большинство лотов реализовано с превышением первоначальной цены.

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