Пермячка Анастасия Омелина вошла в топ-10 «Мисс Россия» В конкурсе участвовали 50 девушек Поделиться Твитнуть

Личная страница Анастасии Омелиной "ВКонтакте"

Анастасия Омелина, представлявшая Пермь на «Мисс России», попала по итогам конкурса в топ-10. Об этом она написала на своей странице ВКонтакте.

На конкурсе красоты 19-летняя пермячка станцевала в костюме по мотивам «Сердца Пармы».

Напомним, первые 10 девушек, которые получили наибольшее количество голосов от зрителей, автоматически прошли в топ-20 финала. Всего в конкурсе участвовали 50 девушек.

Анастасия Омелина учится на 3 курсе Высшей школы бизнеса МГУ им. Ломоносова. Среди увлечений девушки — большой теннис и гончарное мастерство. Она рассказала, что её профессиональные работы в стиле Скопинской керамики экспонируются на выставке «Талант и успех» в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

Пермячка мечтает побывать на Байкале и увидеть его в разное время года.

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