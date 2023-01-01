Возле Пермской краевой больницы обнаружен труп женщины Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

У калитки Пермской краевой больницы на ул. Пушкина обнаружен труп пожилой женщины. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на очевидцев.

Те рассказали изданию, что видели погибшую, накрытую белой простынёй около 8:30 9 октября: "Люди безучастно проходили мимо. Некоторые наступали погибшей на волосы. Это было ужасно! Рядом стояла машина полиции. Крови на простыне и асфальте не было. Видимо, женщине просто стало плохо».

Сообщение о трупе на ул. Пушкина прокомментировали в полиции. По информации УВД, погибла женщина 1955 г.р., внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По данному факту зарегистрирован материал проверки.

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