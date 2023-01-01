В Перми на улице Сибирской будет организована «зелёная волна» для трамваев Поделиться Твитнуть

В Перми на участке ул. Сибирской (от ул. Революции до ул. Полины Осипенко) введут светофорное регулирование, известное как «зелёная волна», для обеспечения беспрепятственного движения трамваев. Об этом со ссылкой на эксперта по разработке режимов работы светофорных объектов Никиту Миронова сообщает «Текст».

Напомним, в краевом центре уже существуют «зелёные волны» для трамваев на участках улиц Ленина, Куйбышева, Горького и Борчанинова. Кроме того, существуют другие участки, на которых трамваи движутся в рамках транспортных «зелёных волн», такие как улицы Мира, Героев Хасана, Уральская и Крупская.

Также в этом году в Перми была запущена «зелёная волна» для автобусов № 30, 32, 55, 77 и 63 на ул. Пушкина. Она охватывает участок от Комсомольского проспекта до ул. Николая Островского. На данный момент эта «зелёная волна» находится на этапе тестирования, но планируется, что к концу года она будет полностью введена в эксплуатацию с подключением светофора на перекрестке с ул. Сибирской.

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