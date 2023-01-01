Власти Прикамья потратят на Всемирный фестиваль молодёжи 42 млн рублей Он состоится в 2024 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В 2024 году в Прикамье состоятся мероприятия в рамках региональной программы Всемирного фестиваля молодёжи. В проекте бюджета региона на будущий год на их подготовку и проведение выделено 42 млн руб. Об этом сообщает «Рифей».

Напомним, указом президента России Владимира Путина фестиваль пройдёт на федеральной территории «Сириус» в Имеретинской долине на берегу Чёрного моря в феврале-марте 2024 года. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 тыс. лидеров из разных сфер, включая бизнес, медиа, культуру, образование, волонтёрство и спорт, а также подростки из различных детских организаций и объединений как из России, так и из-за рубежа.

В регионах РФ также пройдут события, посвящённые молодёжному форуму.

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