В Пермском крае к концу 2026 года достроят 19 автодорог Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На достройку 19 автодорог в Пермском крае в 2024-2026 годах власти региона планируют потратить более 34 млрд руб. Информация содержится в пояснительной записке к законопроекту о краевом бюджете на ближайшие три года.

В документе сказано, что протяжённость дорог межмуниципального и регионального значения при этом должна увеличиться с 65 до 71%.

Как пишет ВЕТТА, в списке приоритетных объектов дорожного строительства указан переход ул. Строителей — пл. Гайдара с транспортными развязками на улицах Углеуральской и Вишерской, а также участки ул. Крисанова (от ш. Космонавтов до ул. Пушкина) и ул. Карпинского и ул. Столбовой (от ул. Мира до ш. Космонавтов).

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