Пермский завод «Машиностроитель» наказали за проволочку с ответом производителю ракет Поделиться Твитнуть

Предприятие «Машиностроитель»

yandex.ru

АО «Пермский завод «Машиностроитель» вынесли предупреждение за непредставление предложения о цене на продукцию по государственному оборонному заказу. Решение Арбитражного суда об административном наказании вступило в силу.

Как выяснил «Коммерсантъ-Прикамье», в материалах дела сказано, что в 2022 году кировский производитель зенитных ракет ВМП «Авитек» получил гособоронзаказ на изготовление ракет для ЗРК «Тор». Пермский завод участвует в производстве этих изделий. В сентябре прошлого года «Авитек» попросил «Машиностроитель» направить расчёты на производимую пермским предприятием номенклатуру с согласованными с минобороны ценами изделий на 2022-2023 год и с прогнозной ценой на 2024 год. Пермское предприятие в установленный законом срок информацию не представило, за что было оштрафовано на 150 тыс. руб. Нижегородским УФАС. Пермский завод обжаловал наказание в Арбитражном суде, указав, что цены долгое время не согласовывало военное представительство.

Арбитражный суд Пермского края частично изменил решение ФАС, заменив штраф предупреждением.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.