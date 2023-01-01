Максим Артамонов В Пермском крае автозаправки «ЛУКОЙЛа» переходят на постоплату До конца октября в такой формат перейдут все заправочные станции сети Поделиться Твитнуть

С этой недели на автозаправках нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» в Прикамье будет вводиться новый формат оплаты топлива — постоплата. То есть сначала водитель должен будет заправить свой автомобиль, а уже потом заплатить за топливо. Об этом сообщает интернет-газета «Текст» со ссылкой на компанию.

Переход на новый формат объясняется экономией времени, которую получат автомобилисты, а во время заправки клиент может совершить покупки в минимаркете сети, утверждают в компании.

Переходный период продлится до 31 октября.

Впервые сервис постоплаты появился на АЗС «ЛУКОЙЛа» в 2016 году. В предприятии тогда заявляли, что это позволяет «заправляться быстро, без долгих ожиданий на морозе».

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