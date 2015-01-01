Главное — люди В 2017 году компания «ЛУКОЙЛ» вложит в Пермский край 1 млрд 640 млн рублей

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Как сообщил представитель президента ПАО «ЛУКОЙЛ» в Пермском крае, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» Олег Третьяков, в 2016 году компанией было добыто 15,4 млн т нефти и 1,87 млрд куб. м газа. Открыты два месторождения — Южно-Калмиярское в Куединском районе и Западно-Чикулаевское в Чернушинском районе — и 37 новых залежей на уже открытых ранее месторождениях региона.

В планах на 2017 год — сохранять хорошую динамику нефте- и газодобычи.

Олег Третьяков, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь»:

— В 2017 году мы планируем сохранять прежнюю динамику добычи нефти и газа. Что касается инвестиций, то запланировано строительство межпромыслового нефтепровода «Чашкино» — УППН «Каменный лог» (226 млн руб.) и реконструкция наших инфраструктурных трубопроводов (150 млн руб.). Все наши успехи — это результат ежедневного ответственного труда наших работников. Именно поэтому забота о коллективе — один из наших основных приоритетов. Традиционно мы проиндексировали заработную плату всем работникам и выполнили все обязательства по коллективному договору. Мы хотим, чтобы наши сотрудники (сегодня это почти 4,5 тыс. человек) и члены их семей были счастливы и довольны дома, а на работе думали о работе.

По словам топ-менеджера, налоговые отчисления ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» в краевой бюджет по итогам 2016 года составят 10 млрд 550 млн руб., что на 600 млн руб. больше, чем в 2015 году.

Согласно подписанному в декабре протоколу о взаимодействии региона и «ЛУКОЙЛа» на 2017 год, общая сумма инвестиций компании в регион составит 1 млрд 640 млн руб. (по 820 млн руб. на социальное и производственное инвестирование).

Генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез»

Сергей Андронов, в свою очередь, отчитался об окончании комплексной программы модернизации нефтеперерабатывающего предприятия:

— По итогам 2016 года мы можем с гордостью сказать, что сегодня «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» — одно из самых высокотехнологичных предприятий России нашего профиля. Об этом говорит один из ключевых показателей для нефтеперерабатывающих заводов — глубина переработки нефти. Сегодня по этому показателю мы достигли уровня 98%.

Представитель сферы сбыта, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт» Андрей Гаврилец отметил, что, несмотря на общее снижение потребления нефтепродуктов в стране, предприятие закончило год «с плюсом». В Пермском крае располагается 325 автозаправочных станций «ЛУКОЙЛа». По предварительным итогам 2016 года, через АЗС будет продано порядка 1,3 млн т нефтепродуктов. По мнению топ-менеджера, это говорит о высоком доверии потребителей к качеству продукции и сервису АЗС компании «ЛУКОЙЛ».

Андрей Гаврилец, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтепродукт»:

— Если в прошлом году мы открыли 12 АЗС обновлённого бренда, то в этом году, я надеюсь, будет запущено 22 АЗС. То есть 10% сети мы обновили, привели к новому клиентоориентиро ванному формату наши АЗС.

Так, в 2016 году на АЗС «ЛУКОЙЛа» появился сервис постоплаты, позволяющий заправляться быстро, без долгих ожиданий на морозе. Предприятие планирует не только вводить новые сервисы, но и расширять продуктовую линейку.

По словам топ-менеджера, предприятие по возможности сдерживает рост розничных цен, принимая на себя увеличивающуюся налоговую нагрузку. «В текущем году акцизы выросли более чем на 3,5 руб. на литр. А мы цены на бензин подняли с начала года всего на 1 руб. 50 коп. и на 92-й, и на 95-й бензин», — заявляет Андрей Гаврилец.