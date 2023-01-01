Максим Артамонов В Перми 13 октября состоится форум добровольчества «Добрые люди» На нём соберутся участники от 15 до 23 лет Поделиться Твитнуть

На этой неделе, 13 октября, во Дворце молодёжи Перми пройдёт Форум добровольчества «Добрые люди». Его участники смогут познакомиться с темой добровольчества, поделиться своим опытом волонтёрства и реализации социальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

К участию приглашается молодёжь в возрасте от 15 до 23 лет. Участникам предлагается два направления — «Новичок» и «Профи».

Первое — для тех, кто только планирует знакомство с добровольчеством, а направление — для тех, кто уже активно работает в сфере волонтёрства и имеет опыт реализации социально-значимых инициатив.

Форум пройдет 13 октября в 10:30 во Дворце молодёжи (улица Петропавловская, 185).

Мероприятие проводится при поддержке городского департамента культуры и молодёжной политики. Проект является победителем городского конкурса «Вижу.Могу.Делаю».

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