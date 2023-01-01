Максим Артамонов

В Перми 13 октября состоится форум добровольчества «Добрые люди»

На нём соберутся участники от 15 до 23 лет

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Фото: vk.com/bigvolunteerweek

На этой неделе, 13 октября, во Дворце молодёжи Перми пройдёт Форум добровольчества «Добрые люди». Его участники смогут познакомиться с темой добровольчества, поделиться своим опытом волонтёрства и реализации социальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Перми.

К участию приглашается молодёжь в возрасте от 15 до 23 лет. Участникам предлагается два направления — «Новичок» и «Профи».

Первое — для тех, кто только планирует знакомство с добровольчеством, а направление — для тех, кто уже активно работает в сфере волонтёрства и имеет опыт реализации социально-значимых инициатив.

Форум пройдет 13 октября в 10:30 во Дворце молодёжи (улица Петропавловская, 185).

Мероприятие проводится при поддержке городского департамента культуры и молодёжной политики. Проект является победителем городского конкурса «Вижу.Могу.Делаю».

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