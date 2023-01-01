Максим Артамонов На следующей неделе синоптики прогнозируют в Прикамье прохладную и дождливую погоду Осадки ожидаются каждый день Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

Предстоящая неделя в Пермском крае ожидатеся дождливой и прохладной. Это связано со продолжением вторжением холодного воздуха. Синоптики прогнозируют, что это приведёт к преобладание плотной облачности и к понижению температуры до +3…+8 градусов. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на авторов проекта «Метеоролог и я».

Хотя температура воздуха понизится, в целом температура в течение недели будет в рамках климатической нормы. На севере и востоке региона даже с небольшим превышением.

Кроме того, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега практически ежедневно.

Потепление, по прогнозам синоптиков, может произойти не раньше следующей недели.

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