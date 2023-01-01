Максим Артамонов Региональные власти потратят 302 млн рублей на разработку беспилотников Деньги выделят пермскому НОЦ «Рациональное недропользование» Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют выделить 302 млн руб. научно-образовательному центру «Рациональное недропользование» для создания научно-производственного центра для разработки отечественных беспилотников (БПЛА). Об этом говорится в пояснительной записке к проекту закона о краевом бюджете на 2024-2026 годы. Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Из документа следует, что на разработку тех или иных видов технологий, в том числе беспилотных летательных аппаратов, в 2024 году НОЦ получит 120,5 млн руб., в 2025-м — 114,1 млн руб., в 2026-м — 67,3 млн руб.

НОЦ «Рациональное недропользование» был создан в 2019 году в рамках реализации нацпроекта «Наука» по Указу российского президента. Его цель — «создание экосистемы для обеспечения технологических прорывов в недропользовании благодаря потенциалу активной и талантливой молодёжи России», сообщается на официальном сайте организации.

Директором центра является Павел Илюшин, а пресс-службу возглавляет известный пермский пиарщик Пётр Кравченко.

Напомним, на этой неделе стало известно, что с августа заместителем директора НОЦ «Рациональное недропользование» по связям с органами государственной власти, СМИ и общественностью является бывший председатель регионального отделения Союза журналистов России Игорь Лобанов.

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