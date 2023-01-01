Андрей Стрельцов «Амкар» проиграл в Таганроге Впервые в чемпионате пермяки пропустили три гола в свои ворота Поделиться Твитнуть

Группа «Футбольный клуб "Форте"» на сайте «ВКонтакте»

В рамках чемпионата среди команд группы «Серебро» во Второй Лиге пермский футбольный клуб уступил в гостях таганрогскому «Форте». Хозяева отличились ещё в первом тайме и после перерыва увеличили своё преимущество. Александру Подбельцеву удалось сократить разрыв в счёте, но на 90 минуте южане установили окончательный итог встречи — 3:1.

Следующая игра для «красно-чёрных» состоится 14 октября, в субботу. В Пермь приедет курский «Авангард».





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