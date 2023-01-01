Алёна Бронникова Дмитрий Махонин вручил Гран-при фестиваля СМИ «Щит России» главе ГТРК «Белгород» Конкурс проходил в Перми 3-7 октября Поделиться Твитнуть

Telegram-канал Дмитрия Махонина

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил Гран-при журналистского конкурса на лучшее освещение военно-патриотической темы «Щит России» директору ГТРК «Белгород» Надежде Власовой. Участников и организаторов глава региона поблагодарил в своём telegram-канале.

«Вручил Гран-при "За лучший проект, глубоко и ярко раскрывающий тему патриотизма" директору ГТРК «Белгород» Надежде Власовой. Посмотрите документальный фильм-победитель "Иван Путилин. Первый сыщик империи"», - написал Дмитрий Махонин.

Он добавил, что в этом году фестиваль приобрёл новый смысл. Многие работы были посвящены участникам СВО, волонтёрам и жителям приграничных районов. В целом на конкурс поступило более 600 работ.

«Щит России» в 2023 году проходил 26-й раз в Перми, с 3 по 7 октября. В этом году его посвятили Году педагога и наставника, а главной его темой стали пропаганда и изучение российской военной истории.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.