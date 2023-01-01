Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Экспозиция Пермской художественной галереи будет открываться поэтапно Зал деревянной скульптуры откроется раньше других Поделиться Твитнуть

Здание галереи в пространстве «Завода Шпагина»

На расширенном заседании Общественного совета при Министерстве культуры Пермского края 6 октября министр Алла Платонова в своём докладе о работе отрасли в 2023 году и о планах на 2024 рассказала о том, как будет открываться экспозиция Пермской художественной галереи в новом здании на территории «Завода Шпагина».

Летом 2024 года откроется первая выставка – она расположится на первом этаже, в зале сменных экспозиций. Одновременно откроются все общественные и сервисные зоны – весь первый этаж станет доступен посетителям.

Далее экспозиционные зоны будут открываться с шагом в два месяца. Из постоянных экспозиций первой откроется деревянная скульптура.

Напомним: постоянная экспозиция Пермской галереи в Спасо-Преображенском соборе со 2 октября закрыта навсегда. До конца октября работают только временные выставки.

Галерея должна полностью освободить здание собора к 1 декабря нынешнего года. После этого в нём начнутся проектно-изыскательные работы и подготовка к реконструкции.

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