Максим Артамонов В Пермском крае 7 октября прогнозируется туман В МЧС призывают жителей региона быть осторожными Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю

По данным Пермского гисметеоцентра, 7 октября в отдельных районах Прикамья ожидается туман.Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ведомстве рекомендуют водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений, а также осуществлять движение с учётом дорожного покрытия, быть внимательными и осторожными.

В МЧС напоминают телефоны вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона, вызов бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.