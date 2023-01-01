Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию по урочищу «Галяшор»
Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась признать его памятником
Потомок спецпереселенцев из Литвы Антанас Гуркшнис подал апелляцию в Пермский краевой суд на решение суда предыдущей инстанции, которая отказала в удовлетворении иска к Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края о включении урочища «Галяшор» в единый реестр объектов культурного наследия. Иск поступил в суд 27 сентября. В пресс-службе краевого суда «Новому компаньону» сообщили, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.
Антанас Гуркшнис хотел, чтобы бывшему спецпоселку Галяшор придали охранный статус и защитили памятник и кладбище, где похоронены спецпереселенцы. Однако инспекция отказала включать «Урочище Галяшор» в реестр. Суд сослался на результаты историко-культурного исследования комиссия дала заключение «о нецелесообразности включения указанного места в реестр в качестве объекта культурного наследия».
Истец посчитал эти действия незаконными, поскольку объект полностью соответствует всем необходимым требованиям. Согласно постановлению правительства от 11.10.2022 №866-П «Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ОКН), расположенного на территории Пермского края».
В документе говорится о двух критериях, которым должен соответствовать памятник историко-культурного значения: наличие историко-культурной ценности и не менее 40 лет с момента появления объекта.
Оба критерия у Галяшора есть, утверждает истец. Таким образом, решение об отказе признать урочище объектом культурного значения незаконны, считает он.
В частности, в апелляционной жалобе Антанас Гуркшнис написал, что «период существования спецпоселения в посёлке Галяшор с 1940 по 1970 годы с момента присутствия репрессированных ссыльных в поселке Галяшор прошло от 83 до 53 лет, что соответствует данному требованию нормативного акта».
Кроме того, в ходе судебного разбирательства истец указывал, что отказ включить урочище «Галяшор» в Реестр объектов культурного наследия противоречит Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденную распоряжением российского правительства от 15 августа 2015 года № 1561-р.
«Урочище Галяшор» — памятник погибшим литовцам и полякам, которые были сосланы в Пермский край на лесозаготовки в середине 1940-х годов. Оно находится в 31 км к северо-востоку от Кудымкара.
Весной этого года на месте бывшего урочища Галяшор был разрушен памятник спецпереселенцам — жертвам сталинских репрессий. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку нет документов, что на этом участке есть мемориал или кладбище. Хотя фактически памятник был установлен рядом с захоронениями жителей спецпосёлка. На сооружении были написаны 90 имен и фамилий умерших в этом месте ссыльных из Литвы.
Иск в краевую Госинспекцию по охране объектов культурного наследия был направлен как раз в связи с разрушением мемориала, чтобы защитить его от вандалов.
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