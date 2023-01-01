Пермский краевой суд рассмотрит апелляцию по урочищу «Галяшор» Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия отказалась признать его памятником Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Потомок спецпереселенцев из Литвы Антанас Гуркшнис подал апелляцию в Пермский краевой суд на решение суда предыдущей инстанции, которая отказала в удовлетворении иска к Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края о включении урочища «Галяшор» в единый реестр объектов культурного наследия. Иск поступил в суд 27 сентября. В пресс-службе краевого суда «Новому компаньону» сообщили, что дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Антанас Гуркшнис хотел, чтобы бывшему спецпоселку Галяшор придали охранный статус и защитили памятник и кладбище, где похоронены спецпереселенцы. Однако инспекция отказала включать «Урочище Галяшор» в реестр. Суд сослался на результаты историко-культурного исследования комиссия дала заключение «о нецелесообразности включения указанного места в реестр в качестве объекта культурного наследия».

Истец посчитал эти действия незаконными, поскольку объект полностью соответствует всем необходимым требованиям. Согласно постановлению правительства от 11.10.2022 №866-П «Об утверждении Порядка организации работы по установлению историко-культурной ценности объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ОКН), расположенного на территории Пермского края».

В документе говорится о двух критериях, которым должен соответствовать памятник историко-культурного значения: наличие историко-культурной ценности и не менее 40 лет с момента появления объекта.

Оба критерия у Галяшора есть, утверждает истец. Таким образом, решение об отказе признать урочище объектом культурного значения незаконны, считает он.

В частности, в апелляционной жалобе Антанас Гуркшнис написал, что «период существования спецпоселения в посёлке Галяшор с 1940 по 1970 годы с момента присутствия репрессированных ссыльных в поселке Галяшор прошло от 83 до 53 лет, что соответствует данному требованию нормативного акта».

Кроме того, в ходе судебного разбирательства истец указывал, что отказ включить урочище «Галяшор» в Реестр объектов культурного наследия противоречит Концепции государственной политики по увековечению памяти жертв политических репрессий, утвержденную распоряжением российского правительства от 15 августа 2015 года № 1561-р.

«Урочище Галяшор» — памятник погибшим литовцам и полякам, которые были сосланы в Пермский край на лесозаготовки в середине 1940-х годов. Оно находится в 31 км к северо-востоку от Кудымкара.

Весной этого года на месте бывшего урочища Галяшор был разрушен памятник спецпереселенцам — жертвам сталинских репрессий. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку нет документов, что на этом участке есть мемориал или кладбище. Хотя фактически памятник был установлен рядом с захоронениями жителей спецпосёлка. На сооружении были написаны 90 имен и фамилий умерших в этом месте ссыльных из Литвы.

Иск в краевую Госинспекцию по охране объектов культурного наследия был направлен как раз в связи с разрушением мемориала, чтобы защитить его от вандалов.

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