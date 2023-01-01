Максим Артамонов В Прикамье суд не признал «Урочище Галяшор» объектом культурного наследия В этом месте похоронены несколько десятков спецпереселенцев Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Свердловский районный суд Перми отказал в удовлетворении иска к Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края по поводу «Урочища Галяшор» в Кудымкарском округе. Иск был подан потомком спецпереселенцев Антанасом Гуркшнисом. Он просил включить объект в единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на пресс-службу суда.

Антанас Гуркшнис хотел, чтобы бывшему спецпоселку Галяшор придали охранный статус и защитили памятник и кладбище, где похоронены спецпереселенцы. Однако инспекция отказала включать «Урочище Галяшор» в реестр. Истец посчитал эти действия незаконными, поскольку объект полностью соответствует всем необходимым требованиям.

В суде пояснили, что по результатам историко-культурного исследования комиссия дала заключение «о нецелесообразности включения указанного места в реестр в качестве объекта культурного наследия».

«Урочище Галяшор» – памятник погибшим литовцам и полякам, которые были сосланы в Пермский край на лесозаготовки в середине 1940-х годов.

Весной этого года на месте бывшего урочища Галяшор был разрушен памятник спецпереселенцам - жертвам сталинских репрессий. Полиция отказалась возбуждать уголовное дело, поскольку нет документов, что на этом участке есть мемориал или кладбище. Хотя фактически памятник был установлен рядом с захоронениями жителей спецпосёлка. На сооружении были написаны 90 имен и фамилий умерших в этом месте ссыльных из Литвы.

Иск в краевую Госинспекцию по охране объектов культурного наследия был направлен как раз в связи с разрушением мемориала, чтобы защитить его от вандалов.

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