Почти 3 тысячи жителей Прикамья приняли участие в проекте «Тренер нашего двора» Поделиться Твитнуть

В течение трёх месяцев все желающие, вне зависимости от возраста, имели возможность принять участие в бесплатных тренировках, проводимых квалифицированными тренерами. В этом году количество муниципалитетов, участвующих в проекте «Тренер нашего двора», увеличилось с 31 до 38, количество площадок для занятий выросло с 83 до 91, а количество квалифицированных тренеров составило 117 чел. (в 2022 году их было 112). Все тренеры, отобранные для участия в проекте, успешно прошли конкурсный отбор, в рамках которого было подано 158 заявок. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Победители, выбранные для проведения тренировочного процесса, получили оборудование и спортивный инвентарь на сумму до 30 тыс. руб. С момента запуска проекта в конце июня и до 15 сентября на открытых площадках в занятиях приняли участие около 3 тыс. жителей Прикамья. Более 2 тыс. человек регулярно посещали тренировки, которые проводились два раза в неделю.

Этот проект является значимым для организации досуга детей, молодёжи и людей среднего и старшего возраста в летний период. Он предоставил возможность тренерам-инструкторам получить уникальный опыт и определить свои точки роста. В рамках проекта наставники получили качественное оборудование, которое будет использоваться ими в их дальнейшей работе. Благодаря этой инициативе, жители получили возможность заниматься под руководством специалистов на современных спортивных площадках, которые находятся в шаговой доступности. Значительный вклад в развитие спортивной инфраструктуры Пермского края был проделан: построено и отремонтировано более 400 спортивных объектов различных форматов.

Самыми популярными видами спорта стали волейбол, баскетбол, футбол и общефизическая подготовка. Также организовывались тренировки по бадминтону, лёгкой атлетике, фитнес-аэробике, северной ходьбе и флорболу.

Дети и подростки 3-15 лет стали самыми активными участниками проекта. Занятия также регулярно посещали 56 подростков, состоящих на профилактическом учёте в органах внутренних дел.

Страсть к спорту и здоровому образу жизни активно прививается населению благодаря активной работе, которая проводится в Пермском крае по поручению губернатора Дмитрия Махонина. В рамках этой работы строятся и реконструируются спортивные объекты, а также проводятся бесплатные тренировки для сдачи стандартов ГТО. В соответствии с нацпроектом «Демография», к 2030 году доля жителей, занимающихся физической культурой и спортом, должна достичь 70%.

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