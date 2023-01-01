В Пермском крае юноша без водительских прав сбил на переходе двух пенсионерок Пострадавшие госпитализированы Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Пермском крае две женщины стали жертвами наезда со стороны 19-летнего водителя без прав. ДТП произошло на пешеходном переходе в Кудымкаре Прикамья 5 октября.

Как сообщает perm.aif.ru со ссылкой на данные ГИБДД Пермского края, инцидент произошел в 15.00 на ул. Горького. Согласно предварительной информации, автомобиль ВАЗ-2106 нарушил правила движения и сбил пенсионерок 71-го и 66-ти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. Обе женщины получили различные травмы и были госпитализированы.

Правоохранительные органы выяснили, что 19-летний водитель управлял автомобилем, не имея водительских прав. В настоящее время проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

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