Алёна Бронникова Первый снег в Пермском крае выпадет 10-11 октября Похолодание может продлиться всего два дня Поделиться Твитнуть

В Прикамье к концу недели ожидается похолодание. По прогнозам синоптиков, первый мокрый снег в некоторых районах возможен ночью на 10 октября. В ночь на 11 октября мокрый снег ожидается уже на большей части территории региона, сообщает портал «Опасные природные явления Пермского края».

Эксперты сообщают, что последними тёплыми днями перед похолоданием станут пятница и суббота на этой неделе. В ночь на 7 октября температура воздуха ожидается +4…+9°, днём будет облачно, с небольшими дождями, потеплеет до +9…+14°, в Перми — до +13°.

Тепло сохранится ещё ночью на 8 октября — +5…+10°, пройдут небольшие дожди. Днём дожди начнутся на юге региона, а к вечеру дойдут до центральных районов. Для южных районов воскресенье станет холоднее (+5…+7°), чем для северных (+8…+10°).

Дожди продолжатся в некоторых районах 9 октября. При этом ночью ожидается похолодание до +1…+3°, днём воздух прогреется до +5…+8°, на севере будет немного холоднее (+2…+4°).

Мокрый снег на территории Пермского края возможен уже в ночь на 10 октября — в северных и северо-западных районах. В остальных днём пройдут небольшие смешанные осадки, температура поднимется до +3…+5°. В ночь на 11 октября похолодает до 0…+1°, мокрый снег ожидается на большей части края и в Перми. На востоке региона синоптики прогнозируют первый временный снежный покров. Первые заморозки ожидают край ночью на 12 октября до -1…-3°.

Холодный период, скорее всего, продлится всего два дня. В следующую пятницу возможно резкое потепление. Специалисты отмечают, что прогноз ещё может измениться.





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