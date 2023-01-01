Алёна Бронникова В Перми завершается проект по установке табличек с QR-кодами на старинных зданиях В прошлом году ими оборудовали более 30 ОКН Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми подходит к концу проект установки табличек с QR-кодами «Пермь-300» на зданиях, являющихся объектами культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает ИА «Текст» со ссылкой на краевую инспекцию по охране ОКН.

Проект был разработан в августе 2021 года и приурочен к юбилею Перми. Отсканировав QR-код на такой табличке, можно перевести любую сумму денег через приложение банка на реставрацию памятника архитектуры. Деньги поступают на специальный счёт, открытый инспекцией.

За год такие таблички установили на фасадах более чем 30 исторических зданий. К августу 2022 года таким образом на обновление ОКН было собрано 3,6 тыс. руб. Платежи совершались на сумму от 1 до 500 руб. Итоги этого года пока не известны, так как проект ещё не завершился.





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