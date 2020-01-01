Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Средства на реставрацию памятников к юбилею Перми соберут с помощью интернет-технологий QR-коды для сканирования уже появились на исторических зданиях Поделиться Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На фасадах исторических зданий в центре Перми появились QR-коды для сканирования. Как пояснила 6 сентября на заседании регионального оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Перми директор Госинспекции по охране объектов исторического наследия Ольга Андрианова, эти коды предназначены для того, чтобы любой прохожий мог перечислить средства на реставрацию объекта.

По словам докладчика, пока средства собираются не слишком быстро: прохожие перечислили всего 1400 руб., однако Госинспекция прорабатывает планы информационной кампании, в частности, размещения информационных материалов в автобусах.

Председатель оргкомитета, губернатор Прикамья Дмитрий Махонин пояснил, что считает историю с QR-кодами очень важной, поскольку это не просто сбор средств, но и вопрос соучастия всех горожан в восстановлении исторической Перми к её юбилею. По словам губернатора, средства на реставрацию объектов наследия будут изыскиваться в бюджетах всех уровней, ведётся работа со спонсорами, однако народная «копеечка» не помешает. Дмитрий Махонин сказал, что многие шумят в социальных сетях по поводу состояния объектов наследия, и теперь у активных пермяков есть возможность помочь их сохранить не словом, а делом.





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