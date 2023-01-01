Максим Артамонов Александру Чернышову продлили содержание в СИЗО до 10 декабря Он находится под арестом с 20 мая Поделиться Твитнуть

В Ленинском районном суде Перми состоялось судебное заседание по продлению меры пресечения экс-председателю пермского «Центра исторической памяти» Александру Чернышову, который находится в СИЗО с 20 мая этого года. Суд принял решение продлить Чернышову содержание под стражей до 10 декабря. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

В суде также уточнили, что адвокаты настаивали на изменении меры пресечения на домашний арест.

Ранее, 13 июля, Пермский краевой суд отклонил жалобу на постановление Ленинского районного суда о продлении срока содержания под стражей для Чернышова до 10 октября. В пресс-службе суда тогда сообщили, что судья Надежда Доденкина «не усмотрела оснований смягчить меру пресечения на домашний арест, поскольку обвиняемому инкриминируется покушение на совершение тяжкого преступления». Судья также сослалась на то, что у Чернышова был загранпаспорт, и он может покинуть территорию РФ.

Напомним, 6 июля Ленинский суд Перми продлил срок содержания под стражей Александра Чернышова. Его оставили в СИЗО до 10 октября. Адвокат потребовал отменить судебный акт и избрать в отношении подзащитного более мягкую меру пресечения, рассмотрение жалобы было назначено на 13 июля. Активист является фигурантом уголовного дела о «покушении на вывоз культурных ценностей» и находится в СИЗО с 20 мая. Он полностью признал свою вину.

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