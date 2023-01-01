Алёна Бронникова В телах погибших при крушении самолёта Пригожина, пилотом которого был пермяк, нашли следы гранат Следствие продолжается Поделиться Твитнуть

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» 5 октября заявил о том, что в телах погибших при крушении в августе самолёта Евгения Пригожина нашли фрагменты ручных гранат. Видео с выступлением главы РФ опубликовано на сайте Кремля.

«Руководитель следственного комитета докладывал буквально на днях. В телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолёт не было. Это уже установленный факт, результаты экспертизы, проведённой Следственным комитетом РФ», — рассказал Владимир Путин.

Он добавил, что экспертиза на наличие алкоголя и наркотических средств в крови погибших не проводилась, однако он уверен, что это необходимо было сделать. Президент обратил внимание на обнаруженные ранее сотрудниками ФСБ в офисе ЧВК «Вагнер» в Санкт-Петербурге 10 млрд наличными и 5 кг кокаина.

В августе «Новый компаньон» сообщал о крушении в Тверской области самолёта Embraer-135 (EBM-135 BJ), летевшего из Москвы в Санкт-Петербург. На его борту находились 10 человек, в том числе создатель ЧВК «Вагнер» бизнесмен Евгений Пригожин и его коллега Дмитрий Уткин.

Росавиация опубликовала полный список разбившихся пассажиров и членов экипажа. В момент катастрофы в воздушном судне были командир экипажа Алексей Лёвшин, второй пилот пермяк Рустам Каримов и бортпроводница Кристина Распопова. Рустаму Каримову было 29 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. По словам Владимира Путина, следствие продолжается.





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