Андрей Стрельцов «Парма» сенсационно обыграла БК «Локомотив-Кубань» ​ Всё решилось на последней секунде матча Поделиться Твитнуть

Стартовый матч чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб провёл в Краснодаре. ​ Соперником подопечных Евгения Пашутина стал БК «Локомотив-Кубань». ​ Итог поединка специалисты рассматривают как сенсацию. «Парма» победила 87:85.

Всё решилось на последних секундах овертайма. Решающие очки принёс пермской команде Си Джей Брайс. ​ Кроме того, Брайс также стал самым результативным игроком в этой встрече, набрав 27 очков.

​Пермская баскетбольная команда впервые за всю историю встреч с БК «Локомотив-Кубань» победила в Краснодаре.

Уже 9 октября «Парма» сыграет на своей площадке в Перми. Соперником будет БК ПАРИ-НН.

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