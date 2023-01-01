Андрей Стрельцов
«Парма» сенсационно обыграла БК «Локомотив-Кубань»
Всё решилось на последней секунде матча
Стартовый матч чемпионата Единой лиги ВТБ пермский баскетбольный клуб провёл в Краснодаре. Соперником подопечных Евгения Пашутина стал БК «Локомотив-Кубань». Итог поединка специалисты рассматривают как сенсацию. «Парма» победила 87:85.
Всё решилось на последних секундах овертайма. Решающие очки принёс пермской команде Си Джей Брайс. Кроме того, Брайс также стал самым результативным игроком в этой встрече, набрав 27 очков.
Пермская баскетбольная команда впервые за всю историю встреч с БК «Локомотив-Кубань» победила в Краснодаре.
Уже 9 октября «Парма» сыграет на своей площадке в Перми. Соперником будет БК ПАРИ-НН.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.