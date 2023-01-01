В честь Дня учителя 49 педагогов Пермского края были отмечены федеральными и краевыми премиями Поделиться Твитнуть

В честь Дня учителя, 5 октября, в Перми состоялась торжественная церемония награждения 49 педагогов Прикамья федеральными и краевыми премиями за выдающиеся достижения в педагогической деятельности. Мероприятие проходило в Пермском академическом Театре-Театре и собрало более 600 представителей образовательной отрасли.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что профессия педагога — это сложная и важная работа, от которой зависит не только будущее детей, но и самого края и всей России. Он выразил свою гордость коллективами педагогов в школах, средних специальных и высших учебных учреждениях края и признал пермское образование одним из лучших в стране благодаря труду учителей.

В ходе церемонии Дмитрий Махонин вручил дипломы победителям федерального уровня Всероссийского конкурса «Лучшие учителя», а количество победителей в этом году увеличилось благодаря увеличению правительственной квоты. 24 учителя из 11 округов Пермского края получили премию в размере 200 тыс. руб. Кроме того, учителя из различных округов были награждены за достижения в сфере образования.

Одним из лауреатов стала Оксана Колпакова, учитель физической культуры школы №14 в Губахе. Она уже 25 лет работает в сфере образования и рассматривает своей главной задачей целенаправленную и системную работу над повышением мотивации учащихся к занятиям физической культурой.

Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина, вручая дипломы победителям конкурса регионального уровня, отметила, что пермские учителя — самые лучшие, и пожелала им профессионального роста и благодарных учеников. Она также отметила, что благодаря работе учителей Пермский край занимает лидирующие позиции в сфере образования и определяет качество образования в будущем.

Всероссийская Большая учительская неделя, которая проходит с 2 по 8 октября, является ключевым событием Года педагога и наставника, объявленного президентом РФ на 2023 год. В эти дни будут подведены итоги основных всероссийских профессиональных конкурсов среди работников системы образования. Форум классных руководителей также состоится в новом формате в Москве, куда отправились 46 педагогов из Пермского края. Большая учительская неделя завершится всероссийской акцией «День с педагогом и наставником».

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