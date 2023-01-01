В Пермском крае пройдёт «горячая линия» по вопросам подачи тепла Поделиться Твитнуть

В Пермском крае состоится «горячая линия», посвящённая вопросам, связанным с началом отопительного сезона. Об этом сообщает «Рифей».

В пятницу, 13 октября, жители Перми и всего края смогут задать свои вопросы относительно подачи тепла в дома и учреждения. Специалисты из министерства ЖКХ и благоустройства Пермского края, а также представители Инспекции госжилнадзора Пермского края и администрации Перми будут доступны для консультаций.

«Горячая линия» будет работать на площадке приёмной президента РФ в Пермском крае, номер для звонков — (342) 217-68-90. Время работы — с 11:00 до 12:00.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.