Максим Артамонов В этом году в Пермском крае отмечается снижение рождаемости За семь меяцев в регионе родились 13,1 тысячи детей Поделиться Твитнуть

По данным Пермьстата, за семь месяцев этого года В Пермском крае отмечается снижение рождаемости — регионе родились 13,1 тыс. малышей. Это на 2% меньше, чем за аналогичный период 2022 года. В 2022 году число родившихся детей уже уменьшилось на 7,3% по сравнению с 2021 годом.

В этом году заключается на 1,4% больше, чем в прошлом. В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года разводов больше почти на 8%.

С начала этого года смертность сократилась на 7,5%, а естественная убыль населения Прикамья составила 6,3 тыс. человек.

Напомним, в начале октября стало известно, что в Пермском крае ожидается снижение численности населения к 2026 году. Эти данные следуют из прогноза социально-экономического развития региона в законопроекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025/26 годов.

Так, на начало 2023 года количество жителей Прикамья составляло 2 499 тыс. человек, а к 2026 году ожидается сокращение. По консервативному варианту развития экономики — до 2 401 тыс. человек, а по базовому — до 2 404 тыс. чел., что почти на 4% ниже показателя на 1 января 2023 года.

В документе отмечается, что прогноз был подготовлен исходя из основных демографических показателей. Сейчас в Пермском крае естественная и миграционная убыль населения преобладают над уровнем рождаемости. Ожидается, что коэффициент рождаемости и в дальнейшем продолжит снижаться.

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