Алёна Бронникова Население в Пермском крае к 2026 году может сократиться на 100 тысяч Снижение количества жителей региона прогнозируется в законопроекте о бюджете Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае ожидается снижение численности населения к 2026 году. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития региона в законопроекте бюджета на 2024 год и плановый период 2025/26 годов, опубликованном на сайте Законодательного собрания.

На начало 2023 года количество жителей Прикамья составляло 2 499 тыс. чел. Сокращение к 2026 году ожидается: по консервативному варианту развития экономики — до 2 401 тыс. чел., по базовому — до 2 404 тыс. чел., что почти на 4% ниже показателя на 1 января 2023 года.

В документе отмечается, что прогноз был подготовлен исходя из основных демографических показателей. На данный момент в Пермском крае естественная и миграционная убыль населения преобладают над уровнем рождаемости. Ожидается, что коэффициент рождаемости и в дальнейшем продолжит снижаться.

«Демографическая ситуация соответствует общероссийской тенденции с характерной естественной убылью за счёт сокращения рождаемости и роста смертности», — отмечается в документе.

Проект бюджета на 2024-2026 годы поступил в парламент 29 сентября, он пройдёт первое чтение на пленарном заседании в октябре, после публичных слушаний.

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