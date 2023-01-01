В Соликамске завершается ремонт моста через реку Боровая Работы проходят в рамках нацпроекта Поделиться Твитнуть

В Соликамском городском округе идут ремонтные работы моста через реку Боровая и подходов к нему на автомобильной дороге регионального значения Соликамск—Красновишерск. Объект расположен в 800 м от деревни Чертёж, его протяжённость составляет почти 90 м. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», инициированного президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе краевого минтранса.

Подрядчик ООО «Универсал Строй» уже отремонтировал асфальт на проезжей части, провёл демонтаж, частичную разборку и сборку элементов моста. Также отремонтированы опоры, пролётные строения, участки сопряжения моста с насыпью подходов и сами подходы.

Сейчас рабочие монтируют водоотводные лотки для сбора дождевой воды с проезжей части. В подрядной организации говорят, что до завершения работ осталось закончить водосборы на дороге и смонтировать водоотводные желоба под мостовым полотном.

Полосы для движения транспорта во время ремонта закрываются поочередно — это позволяет сохранить беспрепятственный проезд по нему. Для безопасности автомобилистов установлен реверсивный светофор и предупредительные знаки. Кроме того, работы осуществляются с соблюдением всех норм и требований проведения ремонтных работ на искусственных сооружениях. В частности, для сохранения фауны реки русловые работы не проводились на всём протяжении нерестового запрета.

По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, в 2022 году в регионе отремонтировано 11 мостов в Пермском, Добрянском, Частинском, Юсьвинском, Кочевском, Уинском, Бардымском и других муниципалитетах. Ещё на одном, как и планировалось, должны завершить работы в этом году.

«Успешная реализация программы в регионе позволит нам привести в нормативное состояние искусственные сооружения, что благоприятно повлияет на безопасность дорожного движения», — пояснил Махонин.

Региональная автодорога Соликамск—Красновишерск, на которой находится мост через Боровую, — основная транспортная артерия в самые северные районы края: Красновишерский и Чердынский. По ней ежедневно ездят сотни не только личных автомобилей, но и спецтехника. Объект был построен и введён в эксплуатацию ещё в 1964 году, а последний раз капремонт на нём проводили в 1998-м.

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