Алёна Бронникова В Перми отреставрируют историческое здание кардиодиспансера Проект разработают за 2,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Сайт ГБУЗ ПК "Клинический кардиологический диспансер"

В Перми планируется отреставрировать здание клинического кардиологического диспансера на ул. Луначарского, 95б. Учреждение определило компанию, которая разработает научно-проектную документацию по сохранению объекта культурного наследия «Здание, где в хирургическом отделении областной клинической больницы работал хирург Парин В.Н.».

Согласно опубликованной информации на сайте госзакупок, на конкурс поступила заявка всего одного участника. Работы он проведёт за 2,2 млн руб. Данные о победителе отсутствуют

Двухэтажное здание, в котором планируется провести работы, было построено в 1833 году. Общая площадь составляет 2 тыс. кв. м. В нём располагается хирургический корпус учреждения.

Подрядчик должен до 12 декабря 2023 года подготовить проект реставрации и приспособления здания для современного использования. В состав документа необходимо включить эскизный проект с описанием общих сведений и предложения по новому строительству, непосредственно сам проект с учётом всех решений, в том числе архитектурных. Предусмотреть в части перегородок перепланировку помещений №44-50, расположенных на втором этаже. В подготовленный проект требуется также включить рабочие чертежи и сметы на выполнение строительных работ.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.