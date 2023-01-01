Алёна Бронникова Власти Пермского края направят 286 млн рублей на перевозки водным транспортом Субсидии будут выделены на обеспечение работы по шести муниципальным маршрутам Поделиться Твитнуть

В Пермском крае в течение ближайших трёх лет планируется выделить 286,4 млн руб. на перевозки пассажиров водным транспортом. Информация опубликована в пояснительной записке к проекту закона о бюджете Прикамья на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

Согласно документу, власти обеспечат финансированием шесть муниципальных маршрутов. На перевозки водным транспортом по четырём действующим маршрутам в 2024 году будет выделено 21,8 млн, в 2025-м — 22,6 млн, в 2026-м — 23,5 млн руб. Это направления: «Пермь—Заречный», «Старые Ляды—Куликово», «Сылва—Троица», «Березники—Быстрая». Объём запланированных средств рассчитан с учётом планируемого объёма транспортной работы и норматива бюджетной субсидии на 1 км пробега судна. Ежегодно на ремонт транспортных средств будет выделяться по 1,5 млн руб.

Два новых маршрута планируется запустить в течение двух лет. Первый — «Пермь—Закамск—Краснокамск» с 2024 года, второй — «Пермь—Оханск—Оса» — с 2025-го. Исходя из планируемого пробега и норматива финансовых затрат на 1 км пробега судна, в 2024 году будет направлено 24 млн, в 2025-м — 96,7 млн, в 2026-м — 97,7 млн руб.

В целом в рамках реализации программ развития транспортного комплекса в регионе на 2024-2026 годы запланированы расходы на сумму 16 млрд руб. Они также включают в себя расходы на приобретение в лизинг двух судов на подводных крыльях.





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