Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Из-за технического сбоя везучие зрители смогут попасть на мюзикл в Театр-Театр за 1 рубль Неполадки интернет-сервиса уже устранены Поделиться Твитнуть

Спектакль «Винил»

Никита Чунтомов

На мюзикл «Винил» (12+) в пермском Театре-Театре утром 5 октября можно было купить через интернет билет за 1 рубль на дневной спектакль 25 ноября. «Счастливые билеты» появились в продаже ненадолго и были тут же раскуплены.

В театре объяснили происшедшее техническим сбоем, но при этом добавили, что купленные за рубль билеты действительны. Неполадки интернет-сервиса уже устранены.

Напомним, стандартная цена билета на «Винил» — от 900 до 1760 руб.

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