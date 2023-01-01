Алёна Бронникова Реконструкция улицы Соликамской в Перми откладывается Деньги на реализацию проекта в краевом бюджете заложены не в полном объёме Поделиться Твитнуть

ул. Соликамская

yandex.ru

Правительство Пермского края 29 сентября утвердило изменения в Адресную инвестиционную программу (АИП). Согласно опубликованному на сайте ведомства документу, корректировки коснулись также реконструкции ул. Соликамской в краевой столице.

Стоимость работ оценена в 15,4 млрд руб. С учётом внесённых изменений в АИП, из бюджета на 2023 год запланировано выделение 100 млн руб. на проектно-изыскательские работы. Остаток суммы в размере 15,2 млрд руб. остаётся на 1 января 2029 года. Информация о его распределении отсутствует, как и указание сроков начала работ.

В прошлой версии АИП, согласованной в 2022 году, на проектно-изыскательские работы в 2023-м планировалось направить 12,3 млн руб. Бюджетные средства на реализацию программы были указаны до 2027 года. К реконструкции дороги предполагалось приступить в 2026 году, на это были запланированы 399,5 млн руб., в 2027 году — 948,9 млн руб. А также на строительный контроль — 431,9 тыс. и 1 млн руб. в 2026 и 2027 годах соответственно.

Решение о необходимости расширить в Перми ул. Соликамскую было принято ещё в 2015 году. Конкурс на разработку проекта власти объявили в 2021 году. Согласно техзаданию, реконструкция должна быть проведена в несколько этапов. В мае 2023 года проектная документация получила положительное заключение экспертизы. Работы запланированы на протяжении почти 9,3 км дороги от ул. Первомайской до пл. Восстания.





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