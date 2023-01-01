На трассе в Пермском крае во время движения загорелся автомобиль Транспортное средство выгорело полностью Поделиться Твитнуть

фото: Плохие новости Пермь

В среду, 4 октября, около 16:30 в регуправление МЧС поступило сообщение о возгорании легкового автомобиля на трассе возле д. Косотурихи Пермского МО. Сообщалась, что машина вспыхнула во время движения.

На место происшествия выехали семь пожарных и две единицы спецтехники. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, однако транспортное средство выгорело полностью. Площадь горения составила 10 кв. м.

Причины возникновения пожара установит экспертиза.

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